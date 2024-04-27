Іспанія

Турок провів солідну гру проти Реал Сосьєдад.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився щодо майбутнього 19-річного вінгера клубу Арди Гюлера. Цитує 64-річного італійця Mundo Deportivo.

"Арда буде дуже важливим гравцем для нас у майбутньому, і немає жодних сумнівів, що він залишиться тут наступного сезону.

Гюлер міг почати грати раніше, адже він так добре проявляє себе на тренуваннях. Він дуже молодий, але потроху дізнається, яка його роль у цій команді. Він забив більше голів, ніж зіграв матчів. Це його дар", — заявив Анчелотті.

Цього сезону Арда Гюлер через різноманітні травми відіграв за Реал лише 166 хвилин та забив два голи.