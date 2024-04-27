Іспанія

"Вершкові" переключилися на інших гравців.

Мадридський Реал припинив переговори щодо трансферу лівого захисника мюнхенської Баварії Альфонсо Девіса. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, у керівництва "королівського" клубу змінилися пріоритети в питанні посилення лінії оборони перед початком наступного сезону. Незважаючи на досягнуту усну угоду з 23-річним канадцем, "вершкові" переключилося на придбання центрального захисника французького Лілля 18-річного вундеркінда Лені Йоро.

Зазначається, що перехід Девіса все ж таки можливий, але тільки влітку 2025 року, коли має закінчитися його контракт із Баварією.

Цього сезону Альфонсо Девіс відіграв за Баварію 36 матчів, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.