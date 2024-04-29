Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 33-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та Валенсія.
Фермін Лопес, Getty Images
29 квітня 2024, 21:00
Каталонська Барселона та Валенсія зіграють поміж собою матч тридцять третього туру іспанської Ла Ліги на полі Олімпійського стадіону Барселони.
Хаві, після поразки від мадридського Реала (2:3), використав із перших хвилин Ферміна в центральному трикутнику.
Рубен Бараха, на тлі поразки від севільського Бетіса (1:2), залучив до стартового складу Гасеровські до центру захисту, тоді як Петер розташується на правому фланзі півзахисту.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Лопес, Крістенсен, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Рафінья.
Запасні: Пенья, Мартінес, Торрес, Педрі, Феліш, Алонсо, Ромеу, Роке, Роберто, Касадо, Кочен, Форт.
Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Москера, Гасеровські, Васкес — Петер, Пепелу, Герра, Лопес — Алмейда, Дуро.
Запасні: Доменек, Ріверо, Гільямон, Канос, Озкачар, Амалла, Марі, Ірансо, Оторбі.
Гра Барселона — Валенсія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.