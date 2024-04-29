Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 33-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та Валенсія.

Каталонська Барселона та Валенсія зіграють поміж собою матч тридцять третього туру іспанської Ла Ліги на полі Олімпійського стадіону Барселони.

Хаві, після поразки від мадридського Реала (2:3), використав із перших хвилин Ферміна в центральному трикутнику.

Рубен Бараха, на тлі поразки від севільського Бетіса (1:2), залучив до стартового складу Гасеровські до центру захисту, тоді як Петер розташується на правому фланзі півзахисту.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Лопес, Крістенсен, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Рафінья.

Запасні: Пенья, Мартінес, Торрес, Педрі, Феліш, Алонсо, Ромеу, Роке, Роберто, Касадо, Кочен, Форт.



Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Москера, Гасеровські, Васкес — Петер, Пепелу, Герра, Лопес — Алмейда, Дуро.

Запасні: Доменек, Ріверо, Гільямон, Канос, Озкачар, Амалла, Марі, Ірансо, Оторбі.



Гра Барселона — Валенсія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.