Іспанія

Бірмінгемцям доведеться віддати за іспанця чималі кошти.

Атакуючий півзахисник Вільярреала Алекс Баена може влітку перебратися до англійської Прем'єр-ліги, передає портал Relevo.

Запросити 22-річного іспанця до своєї команди хоче головний тренер Астон Вілли Унаї Емері. Бірмінгемці працюють над підписанням Баени ще з 2023 року, але тоді Вільярреал вже відпустив кількох гравців і не бачив потреби продати ще когось.

Повідомляється, що Астон Вілла готова активувати клаусулу гравця, яка становить 60 мільйонів євро. Проте, щоб здійснити такий трансфер, команді потрібно потрапити до Ліги чемпіонів, що дасть їм необхідний для подібних переходів дохід.

Зазначимо, що Баена вже грав під керівництвом Емері. За цей час (сезони-2020/21 і 2022/23), він взяв участь у 37 матчах Вільярреала у всіх турнірах, відзначившись 10 голами і 8 асистами.

У поточній кампанії на рахунку півзахисника 5 результативних ударів і 16 гольових передач у 41 поєдинку всіх турнірів. Баена лідирує у рейтингу найкращих асистентів Ла Ліги-2023/24.