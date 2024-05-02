Іспанія

Наразі форвард може спробувати довести свій рівень тренерському штабу.

Вітор Роке хоче далі виступати у Барселоні навіть не дивлячись на невелику кількість ігрових хвилин — повідомляє ресурс El Larguero.

У форварда не дуже велика зарплатня, що може бути аргументом для Барселони, щоб залишити його, а головна проблема полягає в тому, що Хаві зараз не розраховує на нього. Вітор не розглядає варіант з орендою на даний момент.

Раніше Роке прийшов до Барселони з Атлетіко Паранаенсе за 40 млн в січні 2024 року.

Цього сезону 19-річний гравець провів 13 матчів в усіх можливих турнірах та забив 2 голи.