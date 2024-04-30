Нападник піде в інший клуб набиратись досвіду.
РОКЕ, GETTY IMAGES
30 квітня 2024, 15:35
Нападник Барселони Вітор Роке, ймовірно, наступний сезон розпочне не в складі каталонського клубу.
Як повідомляє Diario Sport, каталонський клуб має намір віддати бразильця в оренду в літнє трансферне вікно. Ініціатором цього рішення став головний тренер команди Хаві. Керівництво підтримало ідею коуча.
У поточному сезоні 19-річний бразилець взяв участь у 13 матчах у всіх турнірах, і відзначився двома забитими м'ячами.
Нагадаємо, Роке прийшов до Барселони з Атлетіко Паранаенсе за 40 млн в січні 2024 року.