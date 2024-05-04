У рамках тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал Мадрид та Кадіс. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

РЕАЛ МАДРИД — КАДІС

СУБОТА, 04 ТРАВНЯ, 17:15. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАВ'ЄР ВІЛЬЯНУЕВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

У разі, якщо Реал виграє цей матч, а Барселона програє або зіграє внічию з Жироною, мадридський колектив зможе відсвяткувати чемпіонство. Однак спочатку він повинен перемогти команду з Кадіса.

Реал Мадрид, безсумнівно, є фаворитом, але перед матчем проти Кадіса варто врахувати кілька факторів. По-перше, ця зустріч відбувається між двома вирішальними матчами з мюнхенською Баварією у Лізі чемпіонів. Тому в можна очікувати сильної ротації складу без участі основних гравців. Тим не менш, нічия або поразка іспанського гранду була б величезною сенсацією.

Можливо, героєм матчу будет Джуд Беллінгем, який бере участь у змаганні за корону найкращого бомбардира Ла Ліги, тому його результативність і потенційні голи дуже ймовірні. Але все буде залежати від ротації складу, можливо, основну роль візьмуть на себе Браїм Діас, Хоселу чи хтось з інших гравців найближчого резерву.

У листопаді минулого року Реал легко переміг Кадіс, перемігши на виїзді з рахунком 3:0. Комнада Карло Анчелотті домінувала протягом усього матчу, і господарі абсолютно нічого не могли вдіяти проти суперника.

Майбутній поєдинок стане лише 11-м в історії цих колективів. Більшість матчів виграв, звісно, ​​Реал, що здобув перемоги в 7 з попередніх 10 матчів. Кадіс лише раз зумів виграти у Реала і це сталося в сезоні-2020/2021, коли "бланкос" проводили не дуже вдалий сезон.

Баланс прямих матчів складає 10 матчів. 7 перемог Реала, 2 нічиїх і перемога Кадіса.

Баланс м’ячів зараз 19:6 на користь Реала.