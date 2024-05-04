Football.ua представляє прев'ю до матчу 34-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 04 травня і розпочнеться о 17:15.
Реал - Кадіс, Getty Images
04 травня 2024, 07:45
У рамках тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал Мадрид та Кадіс. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.
РЕАЛ МАДРИД — КАДІС
СУБОТА, 04 ТРАВНЯ, 17:15. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАВ'ЄР ВІЛЬЯНУЕВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.
У разі, якщо Реал виграє цей матч, а Барселона програє або зіграє внічию з Жироною, мадридський колектив зможе відсвяткувати чемпіонство. Однак спочатку він повинен перемогти команду з Кадіса.
Реал Мадрид, безсумнівно, є фаворитом, але перед матчем проти Кадіса варто врахувати кілька факторів. По-перше, ця зустріч відбувається між двома вирішальними матчами з мюнхенською Баварією у Лізі чемпіонів. Тому в можна очікувати сильної ротації складу без участі основних гравців. Тим не менш, нічия або поразка іспанського гранду була б величезною сенсацією.
Можливо, героєм матчу будет Джуд Беллінгем, який бере участь у змаганні за корону найкращого бомбардира Ла Ліги, тому його результативність і потенційні голи дуже ймовірні. Але все буде залежати від ротації складу, можливо, основну роль візьмуть на себе Браїм Діас, Хоселу чи хтось з інших гравців найближчого резерву.
У листопаді минулого року Реал легко переміг Кадіс, перемігши на виїзді з рахунком 3:0. Комнада Карло Анчелотті домінувала протягом усього матчу, і господарі абсолютно нічого не могли вдіяти проти суперника.
Майбутній поєдинок стане лише 11-м в історії цих колективів. Більшість матчів виграв, звісно, Реал, що здобув перемоги в 7 з попередніх 10 матчів. Кадіс лише раз зумів виграти у Реала і це сталося в сезоні-2020/2021, коли "бланкос" проводили не дуже вдалий сезон.
Баланс прямих матчів складає 10 матчів. 7 перемог Реала, 2 нічиїх і перемога Кадіса.
Баланс м’ячів зараз 19:6 на користь Реала.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Начо, Гарсія — Камавінга, Себальйос, Модрич, Діас — Хоселу, Гюлер
Кадіс: Ледесма — Карселлен, Фалі, Чуст, Ернандес — Наварро, Алькарас, Фернандес, Собріно — Рамос, Хуанмі
Не зіграють: Алаба — Ернандес, Куаме, Мере, Сант Еметеріо, Усу, Марі
Під питанням: Чуамені — ..
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прогноз 3:1