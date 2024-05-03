Іспанія

У клубі зацікавлені в можливості даного трансферу.

Реал Мадрид веде перемовини з аргентинським Рівер Плейт щодо півзахисника Франко Мастантуоно. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, в Реалі вважають, що він може стати піти по стопах Феде Вальверде, який також переїхав до Реала з Південної Америки та став гравцем основного складу.

Контракт 16-річного вундеркінда з клубом розрахований до січня 2026 року. Крім того, в угоді аргентинського футболіста прописаний пункт про відступні в розмірі 45 млн євро.

Франко Мастантуоно у цьому сезоні провів за Рівер Плейт десять матчів та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Мастантуоно хоче купити Барселона.