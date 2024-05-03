У клубі зацікавлені в можливості даного трансферу.
Франко Мастантуоно, GETTY IMAGES
03 травня 2024, 10:30
Реал Мадрид веде перемовини з аргентинським Рівер Плейт щодо півзахисника Франко Мастантуоно. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, в Реалі вважають, що він може стати піти по стопах Феде Вальверде, який також переїхав до Реала з Південної Америки та став гравцем основного складу.
Контракт 16-річного вундеркінда з клубом розрахований до січня 2026 року. Крім того, в угоді аргентинського футболіста прописаний пункт про відступні в розмірі 45 млн євро.
Франко Мастантуоно у цьому сезоні провів за Рівер Плейт десять матчів та забив один гол.
Раніше повідомлялося, що Мастантуоно хоче купити Барселона.