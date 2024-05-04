Іспанія

Іспанський центрбек не продовжуватиме свій спливаючий контракт.

Центральний захисник мадридського Атлетіко Маріо Ермосо прийняв рішення змінити клубну прописку вже цього літа, залишивши свій поточний клуб на правах вільного агента. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо та видання Relevo.

За інформацією джерел, 28-річний іспанець не змінив свого рішення та не буде продовжувати поточну угоду з "матрасниками", яка спливає наприкінці цього сезону, тому він вже розпочав пошуки нового клуба.

Зазначається, що Ермосо вже вивчає кілька наявних пропозицій від інших команд.

У поточному сезоні іспанський центрбек провів за Атлетіко Мадрид 40 матчів, в яких він забив 2 гола та віддав 2 асисти. Портал Transfermarkt оцінює Маріо Ермосо в 25 мільйонів євро.