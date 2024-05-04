Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонські Жирона та Барселона.

Каталонські Жирона та Барселона зіграють у дербі на Монтіліві в рамках тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги.

Мічел, після перемоги над Лас-Пальмасом (2:0), залучив до стартового складу Віктора Циганкова на правому фланзі атаки, тоді як Артем Довбик звично розташується на вістрі нападу.

Хаві, на тлі перемоги над Валенсією (4:2), використав із перших хвилин Роберто в центральному трикутнику.

Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Д. Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера, Алейш Гарсія — Циганков, Мартін, Савіо — Довбик.

Запасні: Карлос, Фуїдіас, Мартінес, Стуані, Валері, Хуанпе, Вілья, Коуту, Порту, Жастін.



Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Роберто, Крістенсен, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Лопес.

Запасні: Пенья, Кочен, Мартінес, Торрес, Педрі, Рафінья, Феліш, Алонсо, Ромеу, Роке, Форт.



Гра Жирона — Барселона почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.