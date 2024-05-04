Іспанія

Мадридському клубу потрібно, щоб Барселона не обіграла Жирону сьогодні.

У рамках 34-го туру чемпіонату Іспанії Реал на своєму полі приймав Кадіс.

Колектив Карло Анчелотті здолав Кадіс, відправивши в його ворота три голи.

У гонці бомбардирів Джуд Беллінгем впритул наблизився до Артема Довбика, у якого 19 голів. У англійця — 18.

Крім того, якщо сьогодні Барселона не обіграє Жирону, то Реал стане чемпіоном Іспанії.