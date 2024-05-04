Мадридському клубу потрібно, щоб Барселона не обіграла Жирону сьогодні.
Реал - Кадіс, Getty Images
04 травня 2024, 19:25
У рамках 34-го туру чемпіонату Іспанії Реал на своєму полі приймав Кадіс.
Колектив Карло Анчелотті здолав Кадіс, відправивши в його ворота три голи.
У гонці бомбардирів Джуд Беллінгем впритул наблизився до Артема Довбика, у якого 19 голів. У англійця — 18.
Крім того, якщо сьогодні Барселона не обіграє Жирону, то Реал стане чемпіоном Іспанії.
Реал Мадрид — Кадіс 3:0
Голи: Діас, 51, Беллінгем, 68, Хоселу, 90+4
Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Фернандес, Гарсія — Камавінга (Вальверде, 81), Модрич — Гюлер (Беллінгем, 65), Діас (Вінісіус, 73), Себальйос — Хоселу
Кадіс: Ледесма — Сальдуа Бенгоечеа (Карселен Валенсія, 66), Хіменес, Чуст, Каррера — Алькарас, Ескаланте — Собріно (Хуанмі, 75), Фернандес (Пірес Сілва, 66), Наварро Муньйос (Алехо, 84) — Де ла Флор (Гомес, 75)
Попередження: Бенгоечеа.