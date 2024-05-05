Іспанія

Для клубу з Ейндговена це 25-й подібний титул.

У рамках тридцять другого туру нідерландської Ередивізі-2023/24 ПСВ приймав Спарту (Роттердам) на Філіпс Стадіон.

Господарям поля для здобуття чемпіонства країни достатньо було не програти. Колектив Петера Боша перевиконав це завдання, чотири рази скерувавши м'яч у ворота гостей, при цьому двічі пропустивши.

Таким чином, ПСВ достроково завоював титул чемпіона Нідерландів сезону-2023/24, оскільки Феєнорд, що йде другим, тепер відстає від клубу з Ейндговена на 12 очок, маючи лише 3 гри у запасі.

Для ПСВ ця перемога у турнірі є першою з сезону-2017/18, коли команду очолював Філліп Коку. Загалом, ейндговенці ставали чемпіонами Нідерландів вже 25 разів.