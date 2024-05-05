Іспанія

На "матрацників" чекає оновлення атакувальної ланки?

Мадридський Атлетіко в найближче трансферне вікно має намір оновити лінію атаки своєї команди.

За інформацією AS, нідерландський нападник "Атлеті" Мемфіс Депай не входить до планів головного тренера "матрацників" Дієго Сімеоне на наступний сезон. Клуб буде готовий вислухати пропозиції щодо Мемфіса Депая, так само, як і щодо іспанського нападника Альваро Морати, який хоче повернутися в італійську Серію А.

Чинний контракт нідерландця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. В свою чергу, угода іспанського нападника з мадридським клубом діє до літа 2026 року.

Цього сезону Альваро Мората відіграв за Атлетіко 44 матчі, забив 20 голів та віддав 4 результативні передачі. За той же час, Мемфіс Депай провів у футболці "матрацників" 28 матчів, забив дев'ять голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко хоче підписати Довбика.