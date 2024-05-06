Іспанія

Незрозуміла ситуація щодо форварда Барселони.

Усім відомо про важкий фінансовий стан каталонської Барселони, який останніми роками помітно заважає розвитку клубу.

Однак навіть за таких умов "блаугранас" удається здійснювати трансфери накшталт придбання бразильського нападника Вітора Роке за 40 млн євро з Атлетіко Паранаенсе.

На прибуття 19-річного виконавця, як здавалось, із нетерпінням очікували в клубі, і коли він на початку року приєднався до команди Хаві та почав поступово долучатись до ротації й навіть забивати голи, то пророкували велике майбутнє.

Однак останній раз Роке з’являвся на полі ще посеред квітня в матчі проти Кадісу (0:1), після чого Хаві не залучав його до гри.

Із огляду на вартість трансферу та потребу в ігровій практиці задля адаптації у Європі, довкола футболіста почали ширитись чутки щодо можливої оренди.

Проте агент Роке Карі спростував таку можливість у своєму останньому інтерв’ю.

"Вітор нікуди не піде, якщо йтиметься про оренду. Якщо він і залишить Барселону, то тільки в якості повноцінного трансферу.

Ніхто не розуміє, чому Хаві ігнорує навіть можливість поговорити з гравцем. Це неправильно.

Ми обговоримо майбутнє Вітора з Барсою найближчим часом", — заявив представник футболіста.

Нагадаємо, що Роке встиг відіграти 13 матчів (310 хвилин) та забити два голи.