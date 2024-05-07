Майбутнє півзахисника Тоні Крооса залишається невизначеним. 
Чинний контракт 34-річного футболіста з Реалом розрахований до кінця червня, і німець досі не відповів на пропозицію про продовження трудової угоди ще на рік. 
Як повідомляє TodoFichajes, посилаючись на джерела в Німеччині, зараз Кроос схиляється до варіанту із завершенням кар'єри після чемпіонату Європи-2024. 
Футболіст уже обговорив цей варіант із близькими. 
Зазначається, що Тоні Кроос не хоче заважати спортивному розвитку Реала, тому сумнівається в продовженні контракту. Варіанти з менш вимогливими командами та лігами Тоні не приваблюють. 