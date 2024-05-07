Для півзахисника це може бути останній сезон.
ТОНІ КРООС, GETTY IMAGES
07 травня 2024, 16:57
Майбутнє півзахисника Тоні Крооса залишається невизначеним.
Чинний контракт 34-річного футболіста з Реалом розрахований до кінця червня, і німець досі не відповів на пропозицію про продовження трудової угоди ще на рік.
Як повідомляє TodoFichajes, посилаючись на джерела в Німеччині, зараз Кроос схиляється до варіанту із завершенням кар'єри після чемпіонату Європи-2024.
Футболіст уже обговорив цей варіант із близькими.
Зазначається, що Тоні Кроос не хоче заважати спортивному розвитку Реала, тому сумнівається в продовженні контракту. Варіанти з менш вимогливими командами та лігами Тоні не приваблюють.