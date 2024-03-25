Німеччина

Наразі півзахисник думає стосовно розвитку своєї кар'єри.

Тоні Кроос розповів щодо свого майбутного у мадридському Реалі.

"Я вирішу своє майбутнє через один-два місяці, тоді подивимося", — цитує Тоні інсайдер Фабріціо Романо.

"Кіліан Мбаппе? Ми завжди хочемо, щоб найкращі гравці були в Реалі, і він один із них, але я не знаю його рішення".

Зі збірною Німеччини Кроос виграв у збірної Франції з рахунком 1:0 у товариському матчі, віддавши асист на Флоріана Вірца на початку зустрічі.

Цього сезону 34-річний гравець провів 38 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 7 асистів.