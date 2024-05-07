Іспанія

Втім, каталонців більше не зацікавлені в підписанні англійського нападника.

Напередодні у ЗМІ з'являлася інформація про те, що Манчестер Юнайтед влітку готовий розглянути пропозиції щодо свого нападника Мейсона Грінвуда, який цей сезон проводить на правах оренди в Хетафе з іспанської Ла Ліги.

22-річного англійця пов'язували з можливим трансфером до мадридського Атлетіко, проте президент Хетафе Анхель Торрес заявив, що конкретно в нього ніхто з табору "матрацників" про Грінвуда не питав.

"Ніхто з Атлетіко Мадрид не питав у мене про Мейсона Грінвуда. Про нього у мене питала лише одна людина — президент Барселони Жоан Лапорта", — цитує слова президента Хетафе журналіст Фабріціо Романо.

Втім, за інформацією журналіста, Барселона виключила скандального англійського нападника зі свого списку потенційних підписань найближчого літа.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед і Хетафе обговорюють продовження орендної угоди Мейсона Грінвуда, який у цьому сезоні зіграв 32 матчі, забив 10 голів та віддав 6 асистів.

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