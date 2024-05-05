Іспанія

Англієць може залишитися в Іспанії ще на сезон.

Хетафе навряд чи повноцінно підпише правого вінгера Мейсона Грінвуда, орендованого у Манчестер Юнайтед, але може продовжити його перебування у клубі ще на один рік, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що у Манчестер Юнайтед можуть розглянути орендні пропозиції щодо 22-річного англійця, якщо не буде отримано гідних повноцінних. Нинішній контракт Грінвуда з манкуніанцями розраховано до кінця червня 2025 року з опцією продовження ще на рік.

У Хетафе задоволені внеском англійця у гру команди. Протягом поточного сезону він взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, відзначившись 10 голами і 6 асистами.

Представник Ла Ліги хотів би продовжити орендну угоду Грінвуда, розраховану до кінця цієї кампанії, проте у Хетафе розуміють, що вінгер прагне взяти участь у Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 травня, Хетафе приймав Атлетік у 34 турі чемпіонату Іспанії та зазнав поразки. Грінвуд не реалізував пенальті наприкінці поєдинку.