Іспанія

Інвестиція в майбутнє клубу.

Захисник каталонської Барселони Пау Кубарсі продовжив контракт з "синьо-гранатовими". Про це повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

Зазначається, що термін нового контракту розрахований до 30 червня 2027 року. "Клаусула" гравця відтепер складає 500 млн. євро.

Цього сезону 17-річний Пау Кубарсі дебютував в дорослому футболі у футболці Барси. Загалом він відіграв за каталонців 20 матчів, зробив одну результативну передачу та отримав п'ять жовтих карток.

Раніше повідомлялося, що Барселона відмовилась від Феліша.