Іспанія

Клуб не зацікавлений в продовженні співпраці.

Нападник Жоау Феліш не залишиться в Барселоні.

За інформацією видання Cadena SER, португалець, ймовірно, не продовжуватиме виступу за Барселону наступного сезону.

Раніше клуб розглядав можливість оренди португальського нападника, проте тепер керівництво синьо-гранатових змінило своє рішення та готове розглянути варіанти остаточного розлучення з гравцем.

Жоау Феліш висловив бажання залишитися в Барселоні, проте його переваги, здається, не будуть враховані.

Нагадаємо, що права на Феліша належать Атлетіко, а на правах оренди він виступає за Барселону.