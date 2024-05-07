Клуб не зацікавлений в продовженні співпраці.
ЖОАУ ФЕЛІШ, GETTY IMAGES
07 травня 2024, 13:57
Нападник Жоау Феліш не залишиться в Барселоні.
За інформацією видання Cadena SER, португалець, ймовірно, не продовжуватиме виступу за Барселону наступного сезону.
Раніше клуб розглядав можливість оренди португальського нападника, проте тепер керівництво синьо-гранатових змінило своє рішення та готове розглянути варіанти остаточного розлучення з гравцем.
Жоау Феліш висловив бажання залишитися в Барселоні, проте його переваги, здається, не будуть враховані.
Нагадаємо, що права на Феліша належать Атлетіко, а на правах оренди він виступає за Барселону.