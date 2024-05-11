Іспанія

Українець своєю грою повністю заслужив місце у воротах "вершкових" на Вемблі.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін може змінити клуб, якщо не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів із дортмундською Боруссією. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, якщо бельгійський голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа вийде у стартовому складі в головному матчі сезону, Лунін не продовжить контракт з Реалом та буде розглядати інші варіанти продовження кар'єри.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 16 млн. євро.

Цього сезону Андрій Лунін відіграв за Реал 30 матчів, пропустив 28 м'ячів та зібрав 12 "clean sheets".

Раніше повідомлялося, що Анчелотті планує випустити у стартовому складі Реала на фінал Ліги чемпіонів Куртуа.