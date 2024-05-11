Іспанія

Іспанець підтримав українського голкіпера.

Легенда мадридського Реала Ікер Касільяс висловився щодо основного вибору на воротарську позицію "вершкових" у майбутньому фіналі Ліги чемпіонів. Його слова наводить ABC Digital.

"Реал має переможну ДНК, яка змушує завжди грати до кінця. У цієї команди неймовірний зв'язок із Лігою чемпіонів.

Лунін всім вже довів, що він чудовий воротар, який може виручити в будь-який момент. Не від мене це залежить, але Андрій має грати у фіналі Ліги чемпіонів.

Куртуа щойно відновився від травми, і це правда, що днями він грав дуже добре, але він ще не увійшов у змагальний ритм. Тібо вже всім показав свій рівень, і я впевнений, що коли він набере форму, то гратиме так, як і раніше", — заявив Касільяс.