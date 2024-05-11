Іспанія

Його можуть продати влітку.

Барселона розглядає можливість продажу Френкі де Йонга.

Як повідомляє Diario Sport, каталонці ще в жовтні 2023 року запропонували хавбеку продовжити контракт, що спливає в 2026-му. Підвищення зарплати при цьому не передбачається.

Нідерландець поки ніяк не відреагував на пропозицію. Він зайняв вичікувальну позицію.

Якщо де Йонг не захоче продовжувати контракт, Барселона спробує його продати. Серед можливих покупців називаються Баварія і клуби АПЛ.

Зазначається, що півзахисник йти з "блауграни" не хоче.

У поточному сезоні де Йонг провів 20 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 2 голи.