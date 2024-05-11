Мадридський клуб здобув чергові три пункти.
Гранада - Реал Мадрид, Getty Images
11 травня 2024, 21:35
У рамках 35-го туру чемпіонату Іспанії Реал вирушив на виїзд до Гранати. Нагадаємо, що мадридський клуб уже виграв титул чемпіона країна.
Колектив Карло Анчелотті обіграв Гранаду з крупним рахунком, а дубль на свій рахунок записав Браїм Діас.
Зазначимо, що в основі вийшов Тібо Куртуа, а не українець Андрій Лунін.
Гранада — Реал Мадрид 0:4
Голи: Гарсія, 38, Гюлер, 45+2, Діас, 49, 59
Гранада: Баталья Барга — Мендес (Санчес Сендра, 74), Пьонтковскі, Мікел, Нева Тей — Пеллістрі, Руїс Алонсо (Онгла, 54), Гумбау (Вільяр, 53), Южвяк (Кальєхон, 46) — Боє, Узуни (Мелендо, 81)
Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Мілітао, Рюдігер (Фернандес, 70), Гарсія — Модрич (Кроос, 70), Камавінга, Себальйос — Гюлер, Хоселу, Діас
Попередження: Боє, Гумбау.