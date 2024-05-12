Колектив Дієго Сімеоне майже гарантував собі Лігу чемпіонів на наступний сезон.
Атлетіко - Сельта, Getty Images
12 травня 2024, 19:15
У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на своєму полі приймав Сельту.
"Матрацники" зуміли здолати гостей завдяки голу Де Пауля на 84-й хвилині гри. Таким чином, Атлетіко практично гарантував собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.
Атлетіко - Сельта 1:0
Гол: Де Пауль, 85
Атлетіко: Облак — Аспілікуета, Савич (Де Пауль, 56), Вітсель, Ермосо, Рікельме (Мандава, 75) — Льоренте, Коке, Ліно (Мората, 46) — Корреа (Барріос, 62), Грізманн (Депай, 75)
Сельта: Гуайта — Нуньєс (Манкільйо, 89), Старфельт (Родрігес, 90), Жаїлсон — Мінгеса, Белтран, Родрігес (Дувікас, 89), Альварес — Ларсен (Альєнде, 68), Бамба (Де Ла Торе, 88) — Аспас
Попередження: Вітсель — Старфельт.