Іспанія

Де продовжить кар'єру хорват — під питанням.

Майбутнє Луки Модрича в Реалі залежить від Тоні Крооса.

За відомостями журналіста Хосе Луїса Санчеса, хорват хоче залишитися в мадридському клубі і згоден на зниження зарплати.

Однак його подальша доля залежить від Тоні Крооса — якщо німець залишиться, то Лука залишить клуб, якщо ж Тоні піде, то у Модрича буде шанс залишитися.

Терміни контрактів обох півзахисників закінчуються цього літа.

У поточному сезоні 38-річний Модрич зіграв 43 матчі, забив 2 голи і віддав 8 гольових передач.

34-річний Кроос зіграв 45 матчів, забив 1 гол і віддав 8 гольових передач.