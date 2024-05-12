Де продовжить кар'єру хорват — під питанням.
ЛУКА МОДРИЧ, GETTY IMAGES
12 травня 2024, 19:55
Майбутнє Луки Модрича в Реалі залежить від Тоні Крооса.
За відомостями журналіста Хосе Луїса Санчеса, хорват хоче залишитися в мадридському клубі і згоден на зниження зарплати.
Однак його подальша доля залежить від Тоні Крооса — якщо німець залишиться, то Лука залишить клуб, якщо ж Тоні піде, то у Модрича буде шанс залишитися.
Терміни контрактів обох півзахисників закінчуються цього літа.
У поточному сезоні 38-річний Модрич зіграв 43 матчі, забив 2 голи і віддав 8 гольових передач.
34-річний Кроос зіграв 45 матчів, забив 1 гол і віддав 8 гольових передач.