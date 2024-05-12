Господарі не без проблем на своєму полі здолали гостей.
Бетіс - Альмерія, Getty Images
12 травня 2024, 23:59
У рамках 35-го туру чемпіонату Іспанії Бетіс на своєму полі приймав Альмерію.
Господарі зуміли здолати гостей у результативній зустрічі.
Бетіс - Альмерія 3:2
Голи: Форнальс, 8, Іско, 28, Айосе Перес, 64 — Баптістао, 45+1, Ромеро, 66
Бетіс: Руї Сілва — Сабалі, Сократіс, Ріяд, Міранда (Абнер, 84) — Гвідо Родрігес, Кардосо (Абде, 60) — Форнальс (Родрі, 84), Іско, Айосе Перес (Фекір, 75) — Вілліан Жозе (Карвалью, 60)
Альмерія: Масіміану — Пубіль (Посо, 79), Чумі, Едгар Гонсалес, Сентельєс — Робертоне (Мелеро, 84), Пенья, Вієра — Баптістао (Суарес, 79), Лосано (Ромеро, 65), Ембарба
Предупредження: Пенья, 40, Чумі, 69.