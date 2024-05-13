Іспанія

"Вершкові" хочуть зберегти одного з лідерів команди.

Керівництво мадридського Реала продовжить контракт з правим захисником Дані Карвахалем. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, незважаючи на зосередженість на майбутньому фіналі Ліги чемпіонів із дортмундською Боруссією, клуб вже зараз хоче нагородити новою угодою 32-річного іспанця за відмінний сезон.

Зазначається, що в керівництві "королівського" клубу є ті, хто пропонує дати йому новий контракт із тривалістю більше одного року, що зазвичай не заведено робити в Реалі для "ветеранів".

Чинна угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Дані Карвахаль відіграв за Реал 38 матчів, забив п'ять голів та віддав п'ять результативних передач.