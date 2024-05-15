Іспанія
15 травня 2024, 01:01
Жирона з Довбиком та Циганковим мінімально поступилась Вільярреалу
Команда Мічела вирішила подарувати сусідам за Каталонією можливість відірватись у таблиці ще сильніше.
Жирона — Вільярреал, Getty Images
15 травня 2024, 01:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Жирона — Вільярреал 0:1
Гол: Траоре, 59
Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Д. Лопес, Блінд, Гутьєррес (Валері, 75) — Еррера (Порту, 74), Мартін — Циганков (Вілья, 83), Алейш Гарсія, Савіо — Довбик.
Вільярреал: Йоргенсен — Феменіа, Москера, Баї, Куенка (Терратс, 66) — Траоре (Моралес, 80), Комесанья (Капу, 80), Парехо, Баена — Гедеш (Ахомаш, 66), Серлот.
Попередження: Блінд — Феменія, Баена, Траоре
На 90+5-й хвилині був вилучений Кіко Феменія (Вільярреал) (друге попередження).