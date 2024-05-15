Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Жирона — Вільярреал 0:1
Гол: Траоре, 59

Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Д. Лопес, Блінд, Гутьєррес (Валері, 75) — Еррера (Порту, 74), Мартін — Циганков (Вілья, 83), Алейш Гарсія, Савіо — Довбик.

Вільярреал: Йоргенсен — Феменіа, Москера, Баї, Куенка (Терратс, 66) — Траоре (Моралес, 80), Комесанья (Капу, 80), Парехо, Баена — Гедеш (Ахомаш, 66), Серлот.

Попередження: Блінд — Феменія, Баена, Траоре

На 90+5-й хвилині був вилучений Кіко Феменія (Вільярреал) (друге попередження). 