Іспанія

Важка ситуація у "блаугранас".

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував фінансові труднощі каталонського клубу. Його слова наводить Marca.

"Ми постараємося бути конкурентоспроможними. Вболівальники повинні зрозуміти, що поточне фінансове становище клубу не має нічого спільного з тим, що було 25 років тому. Ситуація складна і заплутана. Раніше тренер говорив: "Я хочу підписати ось цього, цього і цього". Зараз все не так.

Ми не в тому становищі, в якому перебувають інші клуби з кращою економічною ситуацією, як, наприклад, Реал та інші європейські команди.

Вболівальники повинні це розуміти. Це не означає, що ми не хочемо і не будемо боротися за титули. Нам просто потрібен час. Є речі, за які варто боротися!", — сказав Хаві.