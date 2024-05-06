Іспанія

Оце так поворот.

Майбутнє Хаві на посаді головного тренера Барселони перебуває у підвішеному стані. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу може звільнити Хаві після закінчення сезону, якщо команда не фінішує на другій сходинці в іспанський Ла Лізі. Третє місце в чемпіонаті вважатиметься провалом для клубу — у такому разі каталонці не зіграють у Суперкубку Іспанії та позбудуться додаткового прибутку, якого дуже потребують виходячи з важкого фінансового стану.

Цікаво, що в січні Хаві оголосив про свій достроковий відхід із каталонської команди після закінчення цього сезону. Але вже у квітні керівництво "синьо-гранатових" зуміло вмовити іспанського фахівця, щоб той залишився в клубі на наступний футбольний рік.