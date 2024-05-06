Оце так поворот.
Деку, Лапорта та Хаві, getty images
06 травня 2024, 18:49
Майбутнє Хаві на посаді головного тренера Барселони перебуває у підвішеному стані. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу може звільнити Хаві після закінчення сезону, якщо команда не фінішує на другій сходинці в іспанський Ла Лізі. Третє місце в чемпіонаті вважатиметься провалом для клубу — у такому разі каталонці не зіграють у Суперкубку Іспанії та позбудуться додаткового прибутку, якого дуже потребують виходячи з важкого фінансового стану.
Цікаво, що в січні Хаві оголосив про свій достроковий відхід із каталонської команди після закінчення цього сезону. Але вже у квітні керівництво "синьо-гранатових" зуміло вмовити іспанського фахівця, щоб той залишився в клубі на наступний футбольний рік.
Нагадаємо, Барса після поразки в крайньому турі від Жирони (2:4)
опустилася на третю позицію в Ла Лізі, пропустивши вперед команду Віктора Циганкова та Артема Довбика.