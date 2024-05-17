Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 16 травня 2024 року.

У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона здобула перемогу над Альмерією, випередивши Жирону на чотири очки у боротьбі за друге місце за два матчі до завершення чемпіонату.

Головним героєм зустрічі став молодий талант "блаугранас" Фермін Лопес, який оформив на свій рахунок дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Альмерія — Барселона у рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги-2023/24:

Альмерія — Барселона 0:2

Голи: Фермін, 14, 67



Альмерія: Машиміану — Пубіль (Посо, 80), Чумі, Монтес, Ланга — Робертоне, Вієра (Мелеро, 69), Пенья — Баптістао (Ромеро, 59), Лосано (Суарес, 59), Ембарба (Сентельєс, 80).



Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Форт (Канселу, 74) — Педрі (Ромеу, 82), Роберто (Крістенсен, 68), Лопес — Ямал, Левандовські (Феліш, 69), Торрес (Роке, 73).



Попередження: Роке