Іспанія

До нового сезону команду готуватиме вже новий фахівець.

Андалузька Севілья в певний момент поточного сезону Ла Ліги перебувала в зоні вильоту з перспективою там і залишитись через глибоку ігрову кризу.

Проте "нервіонці" зуміли вирівняти становище на завершення кампанії й планують фінішувати поблизу екватора турнірної таблиці.

Останні пів року команду очолював 59-річний іспанський фахівець Кіке Санчес Флорес, проте його результати навряд чи можна назвати вражаючими.

Із 23 матчів на чолі андалусійського колективу, Кіке програв дев’ять, ще чотири рази зіграв унічию та здобув 10 перемог.

Керівництво клубу в підсумку провело прес-конференцію, під час якої оголосило, що разом із завершенням сезону добігає свого кінця й співпраця Севільї з цим тренером.

"Учора, близько десятої години вечора, ми з тренером розмовляли і домовились, що сьогодні він скаже на прес-конференції, що він буде тренером до 30 червня. Він зробить заяву, що не буде тренером у наступному сезоні.

Я хотів би скористатись нагодою й подякувати йому, тому що клуб був у дуже складній ситуації, яку він зміг змінити на краще, витративши на це багато годин роботи.

Він досяг мети, яка, хоча нам і боляче про це говорити, була складною. Севілья завжди буде його домом, і я ще раз дякую йому за роботу в такій складній ситуації", — заявив президент клубу Хосе Марія дель Нідо Карраско.

Таким чином матчі проти баскського Атлетіка та каталонської Барселони стануть для Кіке останніми на чолі "нервіонців".