Іспанія

Український голкіпер може розраховувати на місце в старті у наступному матчі Ла Ліги.

У рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал вирушить у гості до Вільярреала.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті заявив, що у цьому протистоянні з "жовтою субмариною" гратиме український воротар Андрій Лунін.

"Для мене це не є дискусійним питанням. Як я вже сказав, сумніви походять лише з вашого боку...

Лунін провів фантастичний сезон, він справді допоміг нам дійти до фіналу Ліги чемпіонів, тоді як Куртуа повертається до того, яким він був до травми, — найкращого у світі. Лунін зіграє завтра з Вільярреалом", — цитує слова Карло Анчелотті офіційний сайт Реала.

Нагадаємо, матч Вільярреал — Реал Мадрид відбудеться в неділю, 19 травня, о 20:00.