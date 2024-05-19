Три очки в скарбничку для 11-ї команди Іспанії.
Альмерія - Хетафе, Getty Images
19 травня 2024, 00:12
У рамках 37-го туру Ла Ліги Алавес на своєму полі приймав Хетафе.
Господарі обіграли гостей із мінімальним рахунком — 1:0.
Алавес - Хетафе 1:0
Гол: Вісенте, 12
Алавес: Овоно — Теналья, Абгар, Дуарте, Хаві Лопес — Бенавідес (Гевара, 62), Бланко — Вісенте (Ріоха, 88), Гуріді (Хаджи, 87), Сімеоне (Горосабель, 88) — Кіке (Саму, 41).
Хетафе: Сорія — Кармона (Латаса, 41), Аберден, Альдерете, Альварес, Ріко (Ріско, 56) — Максимович, Сантьяго (Аленья, 69), Мілья (Даконам, 41) — Мата (Моріба, 69), Грінвуд
Попередження: Сімеоне, 15, Бенавідес, 37, Теналья, 50, Бланко, 80 — Кармона, 11, Максимович, 17, Ріко, 45, Латаса, 71, Аленья, 77, Моріба, 78
Вилучення: Моріба, 90+5.