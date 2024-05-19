Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 37-го туру Прімери, який пройде 19 травня та розпочнеться о 20:00.

У рамках тридцять сьомого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Валенсія та каталонська Жирона.

ВАЛЕНСІЯ — ЖИРОНА

НЕДІЛЯ, 19 ТРАВНЯ, 20:00. МЕСТАЛЬЯ, ВАЛЕНСІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГІЛЬЄРМО КУАДРА ФЕРНАНДЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

За будь-яких обставин у двох майбутніх протистояннях до завершення сезону, ця кампанія для каталонської Жирони — це казка. Підопічні Мічела та їхній головний тренер самі її написали. Навряд чи станеться так, що "червоно-білі" зачепляться за другу сходинку, хоча всяке може трапитись, але здобуте завчасно місце в Лізі чемпіонів УЄФА вже вартує того, щоб його відсвяткувати.

Але все ще є варіант, за якого Жирона може фінішувати четвертою, і це те, чого хотілося б уникнути каталонській команді. Мадридський Атлетіко відстає всього на два залікових бали й це фактично в два рази менше, аніж потрібно подолати дистанції до Барселони, що виглядає взагалі мало ймовірним. Але не неможливим. Для команди Мічела в цьому сезоні немає нічого неможливого, як з’ясувалось. Майже, якщо не рахувати програну конкуренцію мадридському Реалу.

На цьому тлі Жирона поїде в гості до Валенсії. І якби "кажани" посеред тижня обіграли Реал Сосьєдад (0:1), то це була б дуже гаряча зустріч. Але цього так і не стало, тож команда Рубена Барахи з Романом Яремчуком у складі так і не змогла фактично з нульовою базою претендувати на місце в єврокубках. П’ять матчів поспіль без перемог наприкінці сезону — куди там мріяти про такі високі досягнення.

До речі, Яремчук зіграв 71 хвилину кілька днів тому, тож його поява в стартовому складі дуже малоймовірна. Нехай це й буде остання можливість виступити перед фанатами Валенсії до завершення оренди. У пари українців із Жирони тим часом була можливість відновитись. Як і у всієї команди Мічела, бо два матчі поспіль без перемог проти Алавеса (2:2) та Вільярреала (0:1), залишили чимало запитань. Фактично за рахунок цих двох зустрічей Барселона й відновилась після другої поразки в каталонському дербі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Москера, Озкачар, Фулькьє — Петер, Гільямон, Пепелу, Герра — Алмейда, Дуро.

Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Д. Лопесс, Блінд, Гутьєррес — Еррера, А. Гарсія — Циганков, Мартін, Савіо — Довбик.

Не зіграють: Васкес, Доменек, Діакабі, Перес — Артеро, Б. Гарсія, Гутьєррес, Коуту, Рока, Соліс

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