Іспанія

Каталонський клуб здолав Райо Вальєкано в передостанньому турі.

У рамках 37-го туру чемпіонату Іспанії Барселона на своєму полі приймала Райо Вальєкано.

Колектив Хаві зумів здолати гостей, тим самим набравши три очки.

Таким чином, Барселона посяде друге місце за підсумками сезону. Жирона, яка претендувала на цю позицію, буде третьою. Різниця очок між командами становить 4 пункта за тур до кінця сезону.

Барселона - Райо Вальєкано 3:0

Голи: Левандовські, 3, Педрі, 72, 75

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Лопес (Феліш, 62), Роберто (Крістенсен, 46), Гюндоган — Ямал, Левандовські (Роке, 79), Діас (Педрі, 62)

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Мумін, Лежен, Еспіно — Сісс, Валентін (Крешпу да Сілва, 62) — Паласон (Лопес, 79), Де Фрутос (Ратіу, 62), Гарсія (Чавварія, 77) — Камельйо (Фалькао, 79)

Попередження: Ямал, Діас, Кубарсі, Канселу — Мумін, Валентін.