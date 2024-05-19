Іспанія

Команда вже не опуститься нижче нинішньої позиції.

Атлетік, який намагається зберегти п'яте місце в Ла Лізі, у матчі 37-го туру грав удома проти Севільї.

Господарі швидко забезпечили собі комфортний заділ у рахунку. Оскар де Маркос на 17-й хвилині навісив на голову Рауля Гарсії, а за дві хвилини Ікер Муньяїн подвоїв рахунок ефектним ударом з льоту.

Таким чином, Атлетік фінішує на п'ятому місці в цьому сезоні.

Атлетік - Севілья 2:0

Голи: Гарсія, 18, Муньяїн, 19

Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Альварес, Вівіан, Берчіче — Галаррета (Еррера, 75), Прадос — Вільямс (Беренгер, 75), Муньяїн (Хаурегісар Альбоніга, 63), Вільямс (Беренгер, 75) — Гарсія (Вільялібре, 82)

Севілья: Нюланд — Баде, Рамос, Салас — Навас (Санчес, 45), Буено Себастьян (Межбрі, 85), Агуме, Акунья (Педроса, 46) — Ен-Несірі (Веліс, 90), Окампос — Лукебакіо (Діас, 85)

Попередження: Галаррета.