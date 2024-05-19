Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 19 травня 2024 року.

У 37-му турі чемпіонату Іспанії між собою зустрічалися Вільярреа і Реал.

Команди провели неймовірний матч, забивши вісім голів на двох.

Огляд матчу:

Вільярреал — Реал Мадрид 4:4

Голи: Серлот, 39, 48, 52, 56 - Гюлер, 14, 45, Хоселу, 30, Васкес, 40

Вільярреал: Йоргенсен — Москера, Баї, Куенка (Альбіоль, 46), Морено (Капу, 73) (Терратс, 80) — Ахомаш (Траоре, 46), Комесанья, Парехо (Коклен, 46), Гедеш — Морено (Капу, 73) (Терратс, 80), Серлот

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Мілітао (Фернандес, 60), Рюдігер, Гарсія — Вальверде (Камавінга, 60), Себальйос, Модрич (Мартін Ріелвес, 82) — Діас (Гоес, 68), Гюлер — Хоселу

Попередження: Траоре — Камавінга, Себальйоc.