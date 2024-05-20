Іспанія

Українець пропустив чотири м'яча від Серлота.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував гру українського воротаря "вершкових" Андрія Луніна в матчі 37-го туру іспанської Ла Ліги проти Вільярреала (4:4). Цитує італійця офіційний сайт чемпіона Іспанії.

"Мені сподобалася його гра, він нічого не міг зробити в моментах із пропущеними м'ячами. Андрій провів хорошу гру після перерви. Ці голи, очевидно, не його вина", — сказав Анчелотті.

Цього сезону Андрій Лунін відіграв за Реал 31 матч, пропустив 32 м'яча та зібрав 12 "clean sheets".

Раніше повідомлялося, що Анчелотті планує поставити Куртуа у ворота Реала в фіналі Ліги чемпіонів.