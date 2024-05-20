Іспанія

Самокритично.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне підбив підсумки сезону після розгромної поразки "матрацників" в матчі 37-го туру іспанської Ла Ліги з Осасуною (1:4). Цитує аргентинця Marca.

"Я не здатний побачити ні переваги, ні недоліки цього сезону. Звичайно, в якийсь момент я зробив неправильний вибір, який спричинив невдалі результати, але я не даю оцінок. Я завжди хочу бути кращим. Мої гравці провели хороший сезон. Я — ні.

Я усвідомлюю позицію, яку ми займаємо в лізі. Я розумію, що ми змагаємося з монстрами. Ми дуже добре працюємо в клубі, граючи у всіх чотирьох турнірах, щоб спробувати завоювати медалі. Ми хочемо стати чемпіонами, але це непросто", — сказав "Ель Чоло".

Мадридський Атлетіко посів четверте місце у чемпіонаті Іспанії, набравши 73 пункти після 37 зіграних турів. У Лізі чемпіонів "матрацники" зупинилися на стадії 1/4 фіналу.