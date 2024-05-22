Іспанія

Ексгравець Реала прокоментував новину про завершення кар’єри німця.

Напередодні німецький півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос сколихнув футбольну спільноту своєю заявою про те, що після чемпіонату Європи-2024 в рідній країні він завершить професійну кар’єру футболіста.

Чимало реакцій надійшло у відповідь на це резонансе повідомлення, і одна з них належала колишньому партнеру досвідченого виконавця за складом "бланкос" Ікеру Касільясу.

"Тоні вирішив завершити свою кар’єру, і я бажаю йому всього найкращого. Він прийшов у Реал дуже тихо та скромно, майже без впізнаваного імені у футболі, але згодом він заслужив на своє привілейоване місце, тому що був дуже важливим гравцем у клубі.

У кожного гравця колись в голові виникають думки, коли він повинен поставити крапку в своїй кар’єрі. Тоні Кроос вирішив завершити її цього літа. Я бажаю йому всього найкращого й дякую за все, що він зробив для Реала.

Чесно кажучи, я був трохи здивований, тому що я думаю, що Кроос усе ще може грати у футбол найвищого рівня. Кожну гру ти бачиш, як він грає, і ти щасливий, що гравець з таким авторитетом і з таким досвідом все ще грає у футбол.

Ця історія трохи схоже на Луку Модрича. Але в цьому випадку у Тоні, як мені здається, усе ще було багато сил, щоб продовжувати грати. Зрештою, це має бути дуже добре продумане його рішення. Гадаю, разом зі своєю сім’єю, він вирішив, що таке буде краще. Так і має бути.

Спасибі йому за його досягнення і, звичайно, мої співчуття всьому світовому футболу. Але якщо він вирішив піти, то тільки тому, що вважає, що так буде правильно", — заявив заступник голови правління мадридців.

Нагадаємо, що Кроос та Касільяс разом провели 47 матчів.