Іспанія

Мадридці не робитимуть виключень для зіркового новачка.

Французький нападник Кіліан Мбаппе цього літа залишить склад французького Парі Сен-Жермен у якості вільного агента й, швидше за все, стане гравцем мадридського Реала.

Однак період цьогорічного міжсезоння в світовому футболі відзначається великою кількістю гучних футбольних подій, серед яких футбольна частина Олімпійських ігор у Парижі.

До складу команди серед гравців віком до 23 років, до яких можна долучити ще трьох футболістів старшого віку, господарі турніру, французи, планували запросити Мбаппе в якості головної зірки всього турніру.

Проте Реал від самого початку був проти цього, а напередодні президент "бланкос" Флорентіно Перес побував у Парижі в рамках заходу ФІФА та зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Під час розмови, як повідомляють журналісти, обговорювалось питання, зокрема, участі Мбаппе в домашній Олімпіаді.

Але потішити очільника французької держави в іспанського гостя було нічим — Реал не змінив своєї думки й очікує, що Мбаппе одразу приєднається до решти команди в процесі підготовки до сезону, після завершення чемпіонату Європи-2024.