Іспанія

Керманич Вільярреала прокоментував різні миттєвості цього сезону.

Сезон іспанської Ла Ліги добігає свого завершення й перед останнім туром Вільярреал уже не має шансів ані піднятись до зони єврокубків, ані взагалі зрушити в будь-якому напрямку із восьмої сходинки турнірної таблиці.

За кілька днів до гостьового матчу проти Осасуни головний тренер "жовтої субмарини" Марселіно поспілкувався з журналістами та прокоментував останні події в іспанському футболі та сезоні загалом.

"Завершення кар’єри Тоні Крооса? Як на мене, то це дуже неприємна несподіванка для всього світового футболу. Шкода, бо в Реала та й жодному іншому клубі, немає нікого з подібним профілем.

Це рішення викликало в мене здивування, бо зазвичай футболісти схильні розтягувати свою кар’єру до останнього. Тому так, я був здивований, що Кроос вирішив інакше. Він — беззаперечний лідер на полі.

У матчі проти Реала (4:4 – ред.) я був засмучений першим таймом, який ми зіграли. Ми здійснили багато помилок в обороні.

Дії арбітра? Мені не подобається такий тип суддівства. Я хотів би, щоб він мав одне трактування в схожих моментах. Але не цього разу — нам не пощастило. Думаю, що він змогу уникнути помилок у своїй роботі.

Вільярреал пропускав занадто багато голів у першій частині сезону, тому мій прихід до клубу був складним. Негативні результати, відсутність упевненості, багато травм — це все накладає свій відбиток.

Але з часом команда покращилась, і на останньому відрізку ми повернулись до правильного шляху.

Під час літньої трансферної кампанії я не боюсь утратити важливих гравців. Що неминуче, так це те, що їм надійдуть хороші пропозиції, а вони — захочуть піти. Я думаю, що клуб, якщо це станеться, реінвестує гроші.

Я був би радий залишитись при тому, що маю наразі. Але таке воно — футбольне життя. Були моменти, коли було занадто багато коливань, але клуб шукає спортивну та економічну стабільність і вже п'ять років поспіль грає в єврокубках. Ідея полягає в тому, щоб стабілізувати проєкт.

Хаві? Якщо я скажу, що йду, а потім скажу, що залишаюсь, то як ви це будете сприймати? Якщо я скажу, що не залишаюсь працювати на посаді, то я не дійсно не залишусь працювати на посаді.

Я завжди обмірковую наперед те, що кажу, і якщо рішення ухвалене, то воно ухвалене мною остаточно", — заявив іспанський фахівець.

Матч Осасуна — Вільярреал відбудеться 25 травня, о 15:00.