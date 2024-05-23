Іспанія

Якщо іспанець вирішить піти, йому вже готова заміна.

Ситуація довкола посади головного тренера каталонської Барселони в поточному сезоні дещо схожа на фінансові проблеми клубу, що спостерігаються останніми роками.

А саме — станом невизначеності, бо нинішній керманич "блаугранас" Хаві ще за ходом кампанії спочатку оголосив про те, що залишить клуб улітку, але потім раптово змінив власну думку.

Однак іспанець у одному із своїх останніх інтерв’ю мав необережність сказати, що каталонці не можуть конкурувати з Реалом на даному етапі власного розвитку, що стало шоком для всього правлення клубу.

Як наслідок, на президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що фахівцю не місце в клубі з таким баченням перспективи, тож наразі всі перебувають в очікуванні вирішальної зустрічі поміж сторонами для обговорення конфліктної ситуації.

А тим часом каталонці вже знайшли розв’язання для тренерського питання.

Барса провела зустріч із німецьким тренером Гансо-Дітером Фліком, який після відходу із збірної Німеччини восени 2023 року перебував у творчій відпустці.

Сторони обговорили проєкт, який пропонує клуб та плани, які презентував керманич, і в підсумку досягли усної домовленості.

Лапорта впевнений у Фліку на всі 100%, тоді як ЗМІ оцінюють його призначення з імовірністю в 95%.