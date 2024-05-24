Атлетіко не перешкоджатиме відходу словенського голкіпера, якщо той отримає пропозицію.
Ян Облак, Getty Images
24 травня 2024, 07:30
Воротар мадридського Атлетіко Ян Облак може змінити клубну прописку і літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 31-річний словенець відкритий до того, щоб залишити табір "матрацників" вже цього літа, з якими в нього спливає контракт влітку 2028 року.
Зазначається, що Атлетіко не буде перешкоджати потенційному трансферу Облаку, якщо в нього буде пропозиція.
Грузинський воротар Валенсії Гіоргі Мамардашвілі розглядається мадридським клубом як вірогідна заміна для словенського голкіпера.
У сезоні-2023/24 Ян Облак провів 53 матчі у всіх турнірах, в яких він пропустив 68 голів та 15 разів відстояв "на нуль".