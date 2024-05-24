Іспанія

Атлетіко не перешкоджатиме відходу словенського голкіпера, якщо той отримає пропозицію.

Воротар мадридського Атлетіко Ян Облак може змінити клубну прописку і літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 31-річний словенець відкритий до того, щоб залишити табір "матрацників" вже цього літа, з якими в нього спливає контракт влітку 2028 року.

Зазначається, що Атлетіко не буде перешкоджати потенційному трансферу Облаку, якщо в нього буде пропозиція.

Грузинський воротар Валенсії Гіоргі Мамардашвілі розглядається мадридським клубом як вірогідна заміна для словенського голкіпера.

У сезоні-2023/24 Ян Облак провів 53 матчі у всіх турнірах, в яких він пропустив 68 голів та 15 разів відстояв "на нуль".