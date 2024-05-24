Іспанія

Поточний контракт італійського фахівця з "богинею" спливає влітку 2025 року.

Головний тренер бергамської Аталанти Джан П'єро Гасперіні найближчим часом може продовжити контракт зі своїм клубом. Про це повідомляє Relevo та журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерел, у п'ятницю, 24 травня, керівництво бергамасків планує зустрітися з 66-річним італійським фахівцем, щоб обговорити з ним можливості продовження поточної угоди.

Зазначимо, що поточний контракт Гасперіні з Аталантою спливає влітку 2025 року, проте "богиня" хоче запропонувати своєму керманичу нову довгострокову угоду.

Нагадаємо, напередодні Аталанта на чолі з Джан П'єро Гасперіні виграла Лігу Європи, що стало для бергамасків першим трофеєм за 61 рік.