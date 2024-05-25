Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 25 травня 2024 року.
Осасуна — Вільярреал, x.com/Osasuna
25 травня 2024, 18:44
У рамках останнього туру іспанської Ла Ліги Осасуна зіграла внічию з Вільярреалом.
На 30-ій хвилині Будімір відкрив рахунок у цій зустрічі, проте на 57-ій Моралес повернув паритет на табло та врятував для "жовтої субмарини" нічийний результат.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Осасуна — Вільярреал у рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги-2023/24:
Осасуна — Вільярреал 1:1
Голи: Будімір, 31 - Моралес, 57
Осасуна: Фернандес — Аресо, Катена (Гарсія, 79), Еррандо, Мохіка — Муньйос Камерос — Пенья, Ібаньєс (Монкайола, 66), Торро (Гомес, 66), Орос (Арнаїс, 80) — Будімір (Рауль, 58)
Вільярреал: Рейна — Феменія, Москера, Манді, Куенка (Парехо, 63) — Траоре, Комесанья, Терратс (Ахомаш, 79), Баена (Гедеш, 63) — Трігерос, Серлот (Луис Моралес, 17)
Попередження: Камерос, Пенья, Арнаїс, Гарсія — Баена, Траоре, Москера