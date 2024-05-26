Іспанія

Німець провів останню гру у Мадриді.

Півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос після матчу заключного туру Ла Ліги з Бетісом (0:0), виступив з прощальною промовою на Сантьяго Бернабеу. Його слова наводить Marca.

"Можу сказати тільки слова подяки вболівальникам Реала, клубу, партнерам по команді, стадіону. Протягом цих десяти років я завжди почувався тут, як вдома, я не міг просити більшого, і це були незабутні десять років.

Ти граєш тут кожні два тижні, але помічаєш, що це особливе місце. Таким воно залишиться для мене й надалі", — сказав Кроос.

Тоні Кроос прийшов до Реала в 2014 році. За десять сезонів у складі "вершкових", німець виграв 22 титули: 4 трофеї чемпіонату Іспанії, 5 Клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубки Європи, 4 Ліги чемпіонів, 1 Кубок Іспанії та 4 Суперкубки Кубки з Іспанії.