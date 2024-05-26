Іспанія

Німець завершить кар'єру після домашнього Євро.

Головний тренера мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував останній матч Тоні Крооса за "вершкових" у Ла Лізі. Його слова наводить Marca.

"Прекрасне прощання з легендою. Він доcяг чогось неймовірного і, думаю, заслужив таке прощання. Він один із найвидатніших за всю історію футболу, завершує кар'єру на піку. Сподіваюся, ми разом виграємо Лігу чемпіонів у 15-й раз.

Думаю, всі вболівальники Реала зараз емоційні, він легенда, і я дуже радий, що фанати можуть проводити його так, як він заслужив", — заявив Анчелотті.

Тоні Кроос прийшов до Реала в 2014 році. За десять сезонів у складі "вершкових", німець виграв 22 титули: 4 трофеї чемпіонату Іспанії, 5 Клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубки Європи, 4 Ліги чемпіонів, 1 Кубок Іспанії та 4 Суперкубки Кубки з Іспанії.